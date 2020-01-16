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Зустріч Дуди й Зеленського може відбутися до виборів президента Польщі - посол

Четвер, 16 січня 2020, 15:34

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький припускає, що зустріч президентів Зеленського і Дуди може відбутися ще до виборів у Польщі, адже для цього буде досить багато приводів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю посла "Українському радіо".

"У нас дуже багато річниць, і вони можуть допомогти у таких контактах. Йдеться не лише про двосторонні річниці, але й про нашу спільну історію", - каже Ціхоцький.

Наприклад, наприкінці січня буде велика річниця з визволення Аушвіца, буде річниця січневого повстання, зазначає він.

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"Буде 80-та річниця Катинського злочину. Жертви лежать і у П’ятихатках у Харкові, і в Биківні у Києві. Є Смоленська катастрофа, де також загинула відома героїня польської "Солідарності" Анна Валентинович, яка була українкою. На початку квітня ми святкуватимемо 100-річчя Київської операції військ Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського, коли ми спільно перемогли більшовиків у Києві. Ці дати вже нас об’єднали, а тепер вони можуть створити майданчик для зустрічей на політичному рівні", – сказав посол Польщі.

Вибори президента Польщі відбудуться у травні цьогоріч.

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