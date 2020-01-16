Встреча Дуды и Зеленского может состояться до выборов президента Польши – посол

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предполагает, что встреча президентов Зеленского и Дуды может произойти еще до выборов в Польше, ведь для этого достаточно много поводов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла "Українському радіо".

"У нас очень много годовщин, и они могут помочь в таких контактах. Речь идет и о нашей общей истории", - сказал Цихоцкий.

Например, в конце января будет большая годовщина освобождения Аушвица, будет годовщина январского восстания, отметил он.

"Будет 80-я годовщина Катынского преступления. Жертвы лежат и в Пятихатках в Харькове, и в Быковне в Киеве. Есть Смоленская катастрофа, где также погибла известная героиня польской "Солидарности" Анна Валентинович, которая была украинкой. В начале апреля мы будем отмечать 100-летие Киевской операции войск Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского, когда мы совместно победили большевиков в Киеве. Эти даты уже нас объединили, а теперь они могут создать площадку для встреч на политическом уровне", - сказал посол Польши.

Выборы президента Польши состоятся в мае в этом году.

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