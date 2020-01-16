Лідери сирійського суспільства провели таємний саміт у Берліні

Низка провідних сирійських діячів таємно зустрілися цього тижня в Берліні, щоб обговорити можливі рішення військового конфлікту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За даними видання, на переговори зібралися кілька десятків ключових фігур з найважливіших сімей, кланів і громад Сирії.

На зустрічі були присутні вожді сунітських племен, деякі з яких мають власні збройні групи, представники алавітів (шиїтська релігійна група - ред.) з тісними зв'язками з режимом президента Сирії Башара Асада.

Також в переговорах брали участь лідер курдських єзидів і колишній сирійський посол у Великій Британії.

Всі вони є лідерами в сирійському суспільстві і зібралися, щоб боротися з поширюваним як урядом Асада, так і озброєною опозицією наративом про те, що етнічні або релігійні відмінності є нездоланними.

Багато з них близькі до сирійського уряду - і прилетіли прямо з Дамаска, - але не обов'язково повністю його підтримують.

Інші - вихідці з громад, які страждають від дій президента Асада, але не підтримують збройну опозицію. Деякі втекли від війни і живуть в Німеччині.

"Ці люди вважають себе представниками майже 70% сирійського суспільства, яке не встає на сторону збройних угруповань, режиму або того, хто веде війну в цій країні", - сказав Даніель Герлах, аналітик з питань Близького Сходу, що допомагає сирійцям з Німеччини, які організували цю зустріч.

Зустрічі, які фінансуються коштом приватних пожертв і європейських урядів, проходять у Берліні - почасти тому, що Німеччина вважається відносно нейтральною країною. Приплив сирійців після війни також означає, що в Німеччині тепер є велика сирійська громада.