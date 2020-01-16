Лидеры сирийского общества провели тайный саммит в Берлине

Ряд ведущих сирийских деятелей тайно встретились на этой неделе в Берлине, чтобы обсудить возможные решения военного конфликта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По данным издания, на переговоры собрались несколько десятков ключевых фигур из важнейших семей, кланов и общин Сирии.

На встрече присутствовали вожди суннитских племен, некоторые из них имеют собственные вооруженные группы, представители алавитов (шиитская религиозная группа. - Ред.) с тесными связями с режимом президента Сирии Башара Асада.

Также в переговорах участвовали лидер курдских езидов и бывший сирийский посол в Великобритании.

Все они являются лидерами в сирийском обществе и собрались, чтобы бороться с распространяемым как правительством Асада, так и вооруженной оппозицией нарративом о том, что этнические или религиозные различия непреодолимы.

Многие из них близки к сирийскому правительству и прилетели прямо из Дамаска, но не обязательно полностью его поддерживают.

Другие – выходцы из общин, страдающих от действий президента Асада, но не поддерживают вооруженную оппозицию. Некоторые бежали от войны и живут в Германии.

"Эти люди считают себя представителями почти 70% сирийского общества, которые не встают на сторону вооруженных группировок, режима или того, кто ведет войну в этой стране", - сказал Даниэль Герлах, аналитик по Ближнему Востоку, помогающий сирийцам из Германии, которые организовали эту встречу.

Встречи, которые финансируются за счет частных пожертвований и европейских правительств, проходят в Берлине отчасти потому, что Германия считается относительно нейтральной страной. Приток сирийцев после войны также означает, что в Германии теперь большая сирийская община.