Лидеры сирийского общества провели тайный саммит в Берлине
Ряд ведущих сирийских деятелей тайно встретились на этой неделе в Берлине, чтобы обсудить возможные решения военного конфликта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
По данным издания, на переговоры собрались несколько десятков ключевых фигур из важнейших семей, кланов и общин Сирии.
На встрече присутствовали вожди суннитских племен, некоторые из них имеют собственные вооруженные группы, представители алавитов (шиитская религиозная группа. - Ред.) с тесными связями с режимом президента Сирии Башара Асада.
Также в переговорах участвовали лидер курдских езидов и бывший сирийский посол в Великобритании.
Все они являются лидерами в сирийском обществе и собрались, чтобы бороться с распространяемым как правительством Асада, так и вооруженной оппозицией нарративом о том, что этнические или религиозные различия непреодолимы.
Многие из них близки к сирийскому правительству и прилетели прямо из Дамаска, но не обязательно полностью его поддерживают.
Другие – выходцы из общин, страдающих от действий президента Асада, но не поддерживают вооруженную оппозицию. Некоторые бежали от войны и живут в Германии.
"Эти люди считают себя представителями почти 70% сирийского общества, которые не встают на сторону вооруженных группировок, режима или того, кто ведет войну в этой стране", - сказал Даниэль Герлах, аналитик по Ближнему Востоку, помогающий сирийцам из Германии, которые организовали эту встречу.
Встречи, которые финансируются за счет частных пожертвований и европейских правительств, проходят в Берлине отчасти потому, что Германия считается относительно нейтральной страной. Приток сирийцев после войны также означает, что в Германии теперь большая сирийская община.