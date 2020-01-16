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Президент Європейської ради закликав Путіна до виконання Мінських угод

Четвер, 16 січня 2020, 17:29

Президент Європейської ради Шарль Мішель в телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав до повного виконання Мінських угод.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті ради.

"Під час першого контакту між Шарлем Мішелем на посаді президента Європейської ради і Владіміром Путіним президент Мішель нагадав позицію ЄС щодо повного виконання Мінських угод; відзначив Паризький саміт, який відбувся в грудні 2019 року в нормандському форматі, і привітав угоду про транзит газу, укладену між Україною і Росією", - йдеться в заяві.

У Брюсселі також нагадали, що Євросоюз підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

На сайті Кремля в заяві про телефонну розмову також зазначено, що обговорювалося виконання Мінських угод, але в Москві вказують на необхідність їх "безумовного виконання сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту".

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