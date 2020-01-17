Пристайко про свідчення Парнаса: не вірю жодному його слову

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що не вірить словам Лева Парнаса, соратника адвоката президента США Рудольфа Джуліані, щодо замороження будь-якої допомоги США Україні.

Про це він сказав в ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Я ніколи не розмовляв з цією особою. І чесно кажучи, я не вірю жодному його слову. Допомога, про яку він говорить, переглядається щонайменше два рази на рік щорічно – в середині і наприкінці року" - зазначив Пристайко.

За словами міністра, допомогу можуть урізати, в залежності від того, що було зроблено, а можуть і збільшувати.

"Як я розумію, ця особа намагається врятувати себе. Але я не довіряю тому, що він каже" - сказав Пристайко.

Раніше Лев Парнас розповів про поставлений у травні ультиматум новому президенту України про те, що жоден американський високопосадовець не буде присутній на його інавгурації і вся американська допомога буде припинена, якщо не буде оголошено про розслідування справи Джо Байдена.