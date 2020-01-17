Пристайко о показаниях Парнаса: не верю ни одному его слову

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит словам Льва Парнаса, соратника адвоката президента США Рудольфа Джулиани, относительно замораживания любой помощи США Украине.

Об этом он сказал в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

"Я никогда не разговаривал с этим лицом. И честно говоря, я не верю ни одному его слову. Помощь, о которой он говорит, пересматривается как минимум два раза в год ежегодно – в середине и в конце года", - отметил Пристайко.

По словам министра, помощь могут урезать, в зависимости от того, что было сделано, а могут и увеличивать.

"Как я понимаю, этот человек пытается спасти себя. Но я не доверяю тому, что он говорит", - сказал Пристайко.

Ранее Лев Парнас рассказал о поставленном в мае ультиматуме новому президенту Украины о том, что ни один американский чиновник не будет присутствовать на его инаугурации и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена.