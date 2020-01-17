Тирасполь заборонить авто з молдовськими номерами виїжджати в Україну через Придністров’я

Невизнане Придністров’я заборонить автомобілям з молдовськими номерами, якими керують водії з молдовськими правами, перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону.

Відповідне рішення ухвалила Рада безпеки Придністров'я 17 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Заборона набуде чинності 24 січня.

У рішенні наголошується, що такий захід був ухвалений у відповідь на введену владою Молдови 10 січня заборону автомобілям з придністровськими номерами перетинати кордон. Тирасполь обіцяє зняти обмеження як тільки те ж саме зробить Кишинів.

Рада безпеки регіону повідомила, що вже звернулася зі скаргою до представника з політичних питань від Республіки Молдова і міжнародних учасників переговорів у форматі "5+2".

Напередодні глава МЗС невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив, що молдовська влада "в односторонньому порядку" заборонила автомобілям з придністровськими номерами перетинати кордон.

"Поки ведемо переговори, якісь обмеження вводити цинічно. Тим більше під час новорічних свят, створюючи проблеми людям. Ми зажадали від Кишинева відмовитися від цього. І звернулися до наших міжнародних партнерів",- заявив Ігнатьєв, додавши, що має намір обговорити цю проблему зі спецпредставником чинного голови ОБСЄ з придністровського врегулювання Томасом Маєр-Хартінгом, який прибуде в Тирасполь наступного тижня.