Тирасполь запретит авто с молдовскими номерами выезжать в Украину через Приднестровье

Непризнанное Приднестровье запретит автомобилям с молдовскими номерами, которыми управляют водители с молдовскими правами, пересекать приднестровский участок молдовско-украинской границы.

Соответствующее решение принял Совет безопасности Приднестровья 17 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Запрет вступит в силу 24 января.

В решении отмечается, что такая мера была принята в ответ на введенный властями Молдовы 10 января запрет автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу. Тирасполь обещает снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев.

Совет безопасности региона сообщил, что уже обратился с жалобой к представителю по политическим вопросам от Республики Молдова и международных участников переговоров в формате "5+2".

Накануне глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что молдовские власти "в одностороннем порядке" запретили автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу.

"Пока ведем переговоры, какие-то ограничения вводить цинично. Тем более во время новогодних праздников, создавая проблемы людям. Мы потребовали от Кишинева отказаться от этого. И обратились к нашим международным партнерам", - заявил Игнатьев, добавив, что намерен обсудить эту проблему со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартинг, который прибудет в Тирасполь на следующей неделе.