В ЄК прокоментували запит щодо виведення "Північного потоку-2" з-під правил ЄС

В Єврокомісії заявили, що рішення про можливість виведення "Північного потоку-2" з-під правил ЄС належить до компетенції німецьких органів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник Єврокомісії Тім МакФі на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Завдання заявника, який просить про виведення з-під правил - довести, що умови для такого виведення виконані. І потім відповідний національний орган оцінює і приймає рішення щодо заявки", - сказав він.

Як повідомлялося, німецька влада почала процедуру розгляду запиту дочірніх компаній "Газпрому" про виведення газопроводу "Північний потік" і недобудованого газогону "Північний потік-2" з-під дії Газової директиви Євросоюзу.

Процедура розгляду була запущена 10 січня щодо "Північного потоку-2" і 23 грудня минулого року - щодо "Північного потоку".

У документах вказується, що повне виведення з-під правил директиви можливе лише для трубопроводів, будівництво яких були завершене до 23 травня 2019 року. Своє рішення німецький регулятор, як очікується, ухвалить до 24 травня.

Раніше у Єврокомісії наголосили, що виключення можливе лише для газогонів, завершених до зазначеної дати: "Ми будемо стежити за тим, щоб держави-члени ЄС застосовували ці правила коректно", - заявив речник ЄС.