В Грузії заговорили про відставку прем'єра

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія прокоментував чутки про свою відставку, закликавши журналістів "дочекатися фінальної серії".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия", таку заяву Гахарія зробив після церемонії відкриття теплоелектростанції в місті Гардабані.

Гахарія обіймає пост прем'єр-міністра з вересня 2019 року. Про можливість його відставки ЗМІ почали говорити через чотири місяці після затвердження нового складу уряду.

У п'ятницю Гахарія вперше прокоментував інформацію про можливу відставку. "Ви так наполегливо питаєте. Хочете, щоб я вас заспойлерив? Дочекайтеся фінальної серії", - сказав він.

Разом з тим телеканал "Пірвелі" з посиланням на джерела в урядових колах повідомляє, що Гахарію на посаді прем'єра може змінити голова парламенту Арчіл Талаквадзе. Деякі інформаційні агентства називають можливим кандидатом Михайла Чхенкелі, який зараз очолює Міносвіти Грузії.

В опозиції не виключають, що місце Гахарії може зайняти засновник правлячої партії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Опоненти влади вважають, що неформальне правління Іванішвілі може стати приводом для того, щоб ЄС і США задумалися про введення санкцій щодо найбагатшого громадянина Грузії. Вони вказують, що сам Іванішвілі усвідомлює ризики і саме тому хоче "вийти з тіні".

Після перемоги "Грузинської мрії" на виборах парламенту в 2012 році команда влади змінила вже чотирьох прем'єрів.