Євросоюз скоротив фінансову допомогу Туреччині - ЗМІ

Європейський Союз вирішив у 2020 році на 75% зменшить суму коштів, передбачених як виплати Анкарі в рамках програми зі зближення з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це йдеться у листі верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля до Європарламенту, з яким ознайомились видання рупи Funke.

За даними Єврокомісії, Туреччина отримає цього року лише 168 мільйонів євро з фондів так званої програми ІРА зі зближення з ЄС. 150 мільйонів з цих коштів мають піти на розвиток демократії та правової держави, 18 мільйонів - на реалізацію програм з сільського господарства.

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Єврокомісія поки що не прокоментувала ймовірні скорочення виплат Туреччині.

Причинами такого рішення Боррель назвав спірне газовидобування Туреччини біля узбережжя Кіпру, а також військову операцію Анкари на північному сході Сирії, яка розпочалася в жовтні минулого року.

При цьому виплати Туреччині, передбачені в угоді з питань біженців, не скорочені.

Переговори про вступ Туреччини в ЄС тривалий час залишаються замороженими, при цьому країна в період з 2014 по 2020 роки отримала від Євросоюзу 3,5 мільярда євро.Цими коштами ЄС хоче підтримати процеси реформ в країнах, які є кандидатами на вступ у блок, та підвищити їхню конкурентоспроможність.