Меркель відвідає Туреччину для зустрічі з Ердоганом 24 січня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Туреччину наступного тижня, щоб обговорити двосторонні відносини і міжнародні питання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Меркель відвідає Стамбул 24 січня для переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вона поїде до Туреччини після візиту на Давоський економічний форум.

"Темами зустрічі стануть поточні міжнародні та двосторонні питання", - сказав речник німецького уряду Штеффан Зайберт, не уточнюючи деталі порядку денного.

Лідери двох країн також збираються відвідати офіційну церемонію відкриття нового кампусу турецько-німецького університету в Стамбулі.

Відзначимо, що 19 січня Ердоган приїде до Берліна для участі у міжнародній конференції з питань врегулювання конфлікту в Лівії.

Німецькі ЗМІ ще наприкінці грудня писали про ймовірний візит Меркель до Туреччини, але дата не називалася. Очікується, що Меркель має намір закликати Ердогана дотримуватися договору про міграцію, підписаного з ЄС.

Відповідно до міграційної угоди 2015 року Туреччина приймає біженців, що прямують до Європи в обмін на фінансову підтримку.