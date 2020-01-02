Майже половину електроенергії Данії забезпечує енергія вітру 

У 2019 році майже половину електроенергії Данії - 47% - забезпечили вітрові установки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це стало новим рекордом серед Скандинавських країн і важливим кроком у досягненні однієї з найамбітніших кліматичних цілей в світі.

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На частку вітру припало 47% споживання енергії в Данії в минулому році - у порівнянні з 41% в 2018 році і 43% в 2017 році, повідомив у четвер мережевий оператор країни Energinet.

При цьому частка сонячної енергії у споживанні електроенергії склала 2,82%.

Очікується, що вітрова енергія покриватиме понад половину енергоспоживання країни протягом 2020-2021 року, коли очікується запуск наступної морської вітроелектростанції Krigers Flak потужністю 600 МВт.