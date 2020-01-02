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Почти половину электроэнергии Дании обеспечивает энергия ветра

Четверг, 2 января 2020, 14:19

В 2019 году почти половину электроэнергии Дании - 47% - обеспечили ветровые установки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это стало новым рекордом среди Скандинавских стран и важным шагом в достижении одной из самых амбициозных климатических целей в мире.

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На долю ветра пришлось 47% потребления энергии в Дании в прошлом году - по сравнению с 41% в 2018 году и 43% в 2017 году, сообщил в четверг сетевой оператор страны Energinet.

При этом доля солнечной энергии в потреблении электроэнергии составила 2,82%.

Ожидается, что ветровая энергия будет покрывать более половины энергопотребления страны в течение 2020-2021 года, когда ожидается запуск следующей морской ветроэлектростанции Krigers Flak мощностью 600 МВт.

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Дания Энергетика
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