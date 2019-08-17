Данія планує заборонити їжу, оброблену дозволеним в ЄС пестицидом
Данський міністр продовольства Могенс Єнсен доручив національній службі з питань безпечності харчових продуктів підготувати повну заборону в країні на їжу, оброблену небезпечним пестицидом хлорпірифос.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
Пітер Паг, професор екологічного права Копенгагенського університету, називає це ударом у повітря, оскільки країни ЄС не можуть виключити такий імпорт самостійно.
Застосування хлорпірифосу заборонено в декількох державах-членах, проте оброблена їжа потрапляє до споживачів через імпорт із країн, де використання дозволено.
Нині у Брюсселі готують, ймовірно, заборону хлорпірифосу на рівні блоку. Остаточне рішення очікується в грудні.
У Данії кажуть, що запровадять повну національну заборону, якщо її не буде на рівні ЄС.