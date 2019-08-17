Данія планує заборонити їжу, оброблену дозволеним в ЄС пестицидом

Данський міністр продовольства Могенс Єнсен доручив національній службі з питань безпечності харчових продуктів підготувати повну заборону в країні на їжу, оброблену небезпечним пестицидом хлорпірифос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Пітер Паг, професор екологічного права Копенгагенського університету, називає це ударом у повітря, оскільки країни ЄС не можуть виключити такий імпорт самостійно.

Застосування хлорпірифосу заборонено в декількох державах-членах, проте оброблена їжа потрапляє до споживачів через імпорт із країн, де використання дозволено.

Читайте також В Австрії фермера ув'язнили за вбивство бджіл

Нині у Брюсселі готують, ймовірно, заборону хлорпірифосу на рівні блоку. Остаточне рішення очікується в грудні.

У Данії кажуть, що запровадять повну національну заборону, якщо її не буде на рівні ЄС.