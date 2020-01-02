Барселона стала крупнейшей зоной низких выбросов в Южной Европе

Крупнейшая зона низких выбросов в Южной Европе открылась в Барселоне 1 января с вступлением в силу запрета автомобилям, выбрасывающим наибольшее количество загрязняющих веществ, въезжать на всю агломерацию города и в некоторые города-спутники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Бензиновые автомобили, купленные до 2000 года, и дизели старше 2006 года запрещены. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 100-500 евро.

Первых три месяца будет действовать мораторий, в течение которого правонарушители будут получать сообщения о нарушениях, но не будут оштрафованы.