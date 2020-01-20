США отримали попередження про загрозу американським військам у Німеччині

США отримали розвідку про можливу неминучу атаку, заплановану проти військовослужбовців, розміщених у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда, про це пише Newsweek, посилаючись на звіт, який він бачив.

66-а бригада військової розвідки отримала інформацію третьої сторони, яка вказує на те, що можливий напад може статися на солдатів казарми військової бази у Графенвері або у Дульмені; точне місце, дата та час можливого нападу були невідомі.

Інформація була позначена незасекреченою та від вищого службовця американської розвідки.

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"Джерело інформації заявило, що напад буде здійснений невідомим йорданським екстремістом, який зараз перебуває в Німеччині поблизу невідомої військової бази", - йдеться у повідомленні.

Американська армія в Європі підтвердила, що "потенційна загроза була визначена та досліджена минулої ночі".

"Проводилися консультації з німецькими та американськими посадовими особами, і не було знайдено неминучої загрози", - йдеться в повідомленні прессекретаря. "Ми хотіли б нагадати всім бути пильними та уважними щодо свого оточення".

Нагадаємо, 9 січня двох американських військовослужбовців знайшли мертвими на авіабазі США Шпангдалем у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини.