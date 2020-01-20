США получили предупреждение об угрозе американским войскам в Германии

США получили разведку о возможной неизбежной атаке, запланированной против военнослужащих, размещенных в Германии.

Как сообщает "Европейская правда, об этом пишет Newsweek, ссылаясь на отчет, который он видел.

66-я бригада военной разведки получила информацию третьей стороны, указывающую на то, что возможное нападение может произойти на солдат казармы военной базы в Графенвере или в Дульмене; точное место, дата и время возможного нападения были неизвестны.

Информация была обозначена незасекреченной и от высшего служащего американской разведки.

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"Источник информации заявил, что нападение будет совершено неизвестным иорданским экстремистом, который сейчас находится в Германии вблизи неизвестной военной базы", - говорится в сообщении.

Американская армия в Европе подтвердила, что "потенциальная угроза была определена и исследована прошлой ночью".

"Проводились консультации с немецкими и американскими должностными лицами, и не было найдено неминуемой угрозы", - говорится в сообщении пресс-секретарь. "Мы хотели бы напомнить всем быть бдительными и внимательными к своему окружению".

Напомним, 9 января двух американских военнослужащих нашли мертвыми на авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.