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У Лондоні троє чоловіків загинули від ножових поранень

Понеділок, 20 січня 2020, 10:00

Троє чоловіків загинули від ножових поранень в районі Севен-Кінгс на північному сході Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Поліція заявила, що розпочала розслідування ймовірного потрійного вбивства після того, як троє чоловіків у віці від 20 до 30 років були оголошені мертвими на місці події.

Правоохоронців і швидку викликали в цей район о 19.38 в неділю.

Поліція перебуває в процесі ідентифікації загиблих та інформування всіх найближчих родичів.

"Не слід виключати будь-якого мотиву, оскільки ми знаходимося на ранніх стадіях встановлення всіх обставин," – сказали в поліції.

Мер Лондона Садік Хан заявив, що у зв’язку з розслідуванням правоохоронцям надані додаткові повноваження.

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