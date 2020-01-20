Страйки коштували французькій економіці 0,1 процентного пункту зростання

Нинішня хвиля страйків у Франції вдарить по економіці країни на 0,1 процентного пункту протягом одного кварталу.

Про це заявив у понеділок міністр економіки Франції Брюно Ле Мер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ле Мер не вказав, про який квартал він говорить, але минулого тижня Банк Франції заявив, що страйк скоротив до 0,1 процентного пункту зростання в четвертому кварталі 2019 року.

"Вплив буде, але, думаю, він буде обмежений. Наявні на сьогоднішній день оцінки показують, що вплив складе 0,1 пункту зростання на квартал. На весь рік це дуже обмежений вплив", - сказав Ле Мер.

Очікується, що неактивна через страйк в Парижі мережа громадського транспорту цього тижня повернеться до нормального режиму після того, як головна міська залізнична профспілка вирішила повернутися до роботи.

Страйки - найдовші за десятиліття - зупинили рух у частинах столиці, а парижани були змушені сісти в автомобілі та на мотоцикли, скутери та велосипеди.