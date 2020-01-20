У Швеції чоловік через 66 років отримав винагороду за знайдений стародавній меч

Чоловік, який знайшов 3000-річний меч під час плавання, отримав гонорар від держави за виявлення реліквії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Винагорода в 25 000 крон (приблизно $2630) знайшла свого власника через 66 років після того, як чоловік зробив незвичайне відкриття.

Нині 80-річний чоловік знайшов меч під час купання в річці Свартан в Траносі ще в 1953 році.

Нещодавно музей у Єнчепінгу висловив інтерес до меча, який датується 1500-1100 роками до нашої ери. Тільки після цього літньому чоловікові нарахували його винагороду.

Влітку 2018 року ще один стародавній меч був витягнутий з озера 8-річною дівчинкою. Ця реліквія була датована 650-770 роками нашої ери, і дівчинка отримала 15000 крон від держави за те, що знайшла меч.