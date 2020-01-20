В Швеции мужчина через 66 лет получил вознаграждение за найденный древний меч

Мужчина, который нашел 3000-летний меч во время плавания, получил гонорар от государства за обнаружение реликвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Вознаграждение в 25 000 крон (примерно $2630) нашла своего владельца спустя 66 лет после того, как человек сделал необычное открытие.

Ныне 80-летний мужчина нашел меч во время купания в реке Свартан в Траносе еще в 1953 году.

Недавно музей в Йенчепинге выразил интерес к мечу, который датируется 1500-1100 годами до нашей эры. Только после этого пожилому мужчине начислили его вознаграждение.

Летом 2018 года еще один древний меч был извлечен из озера 8-летней девочкой. Эта реликвия была датирована 650-770 годами нашей эры, и девочка получила 15000 крон от государства за то, что нашла меч.