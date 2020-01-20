Белград і Приштину вперше за 20 років з'єднає прямий авіарейс

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про намір відкрити авіасполучення між косовською Приштиною і сербським Белградом, перерване 20 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на косовське видання Vesti.

Пропозиція була представлено на церемонії в посольстві США в Берліні в присутності посла Річарда Гренелла.

Генеральний директор Управління цивільної авіації Косова Есет Беріша сказав, що лист, отриманий ними від авіакомпанії, є кроком вперед у залученні косовських інститутів для повної нормалізації повітряного простору Косово.

"Це перший крок і контакт між двома органами цивільної авіації, між Косово і Сербією, як рівноправних партнерів. Це перший крок до повної нормалізації повітряного простору Косово і відкриття повітряних коридорів. Громадяни Косово, які користуються послугами аеропорту Приштини, найбільше виграють від відкриття нових напрямків", - додав Беріша.

На сьогодні Белград і Приштину з'єднують тільки 12 щоденних автобусних маршрутів, авіарейси між цими містами не виконуються вже 20 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, в якій назвав намір Lufthansa важливим кроком, "який полегшить і прискорить пересування людей і товарів в регіоні Західних Балкан".

"Командувач нашої місії KFOR зберігає повноваження з контролю повітряного простору над Косово відповідно до резолюції 1244 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. І НАТО буде продовжувати брати участь в процесі нормалізації авіаційного сполучення на Балканах, який ми очолюємо", - йдеться в заяві.

Із заяви також випливає, що рейси виконуватиме Eurowings - бюджетна авіакомпанія, що базується в Дюссельдорфі і є одним із дочірніх підрозділів Lufthansa. Терміни відкриття рейсів поки невідомі.