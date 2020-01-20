Белград и Приштину впервые за 20 лет соединит прямой авиарейс

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о намерении открыть авиасообщение между косовской Приштиной и сербским Белградом, прерванное 20 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на косовское издание Vesti.

Предложение было представлено на церемонии в посольстве США в Берлине в присутствии посла Ричарда Гренелла.

Генеральный директор Управления гражданской авиации Косова Эсет Бериша сказал, что письмо, полученное ими от авиакомпании, является шагом вперед в привлечении косовских институтов для полной нормализации воздушного пространства Косово.

"Это первый шаг и контакт между двумя органами гражданской авиации, между Косово и Сербией, в качестве равноправных партнеров. Это первый шаг к полной нормализации воздушного пространства Косово и открытию воздушных коридоров. Граждане Косово, которые пользуются услугами аэропорта Приштины, больше всего выиграют от открытия новых линий", - добавил Бериша.

На сегодня Белград и Приштину соединяют только 12 ежедневных автобусных маршрутов, авиарейсы между этими городами не выполняются уже 20 лет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, назвав намерение Lufthansa важным шагом, "который облегчит и ускорит передвижение людей и товаров в регионе Западных Балкан".

"Командующий нашей миссии KFOR сохраняет полномочия по контролю воздушного пространства над Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И НАТО будет продолжать участвовать в процессе нормализации авиационного сообщения на Балканах, который мы возглавляем", - говорится в заявлении

Из заявления также следует, что рейсы будет выполнять Eurowings - бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Дюссельдорфе и являющаяся одним из дочерних подразделений Lufthansa. Сроки открытия рейсов пока неизвестны.