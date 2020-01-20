Британія виключає окрему угоду про безвіз між Гібралтаром і ЄС після Brexit

Уряд Великої Британії заявляє, що після Brexit Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з ЄС про вільне пересування громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо раніше заявив, що приєднання до Шенгенської зони буде вигідно для британської території.

Однак представник британського уряду заявив, що домовленості щодо Гібралтару стануть частиною переговорів між Лондоном і Брюсселем про майбутні відносини.

За словами речника, збереження простоти переміщення через кордони буде частиною цих переговорів після Brexit.

"Велика Британія, включаючи Гібралтар, не входить до Шенгенської зони. Після того, як ми вийдемо, Британія буде вести переговори про майбутні відносини з ЄС від імені всієї британської сім'ї, включаючи Гібралтар", - сказав він.

Близько 15 тисяч осіб щодня приїжджають в Гібралтар з Іспанії на роботу, і через Brexit можуть виникнути паспортні перевірки, що призведе до черг і додаткових витрат. Довжина кордону становить всього 1,8 км.

На референдумі 2016 року Гібралтар з населенням близько 32 000 осіб проголосував за те, щоб залишитися в ЄС.