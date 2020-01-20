В Іспанії знайшли підпільну тютюнову фабрику: затримані громадяни України, Латвії та РФ

В Іспанії припинили діяльність злочинного угруповання, що займалося підпільним виробництвом сигарет в провінції Андалусія. Заарештовані громадяни України, Латвії та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті іспанської поліції.

Операцію з арешту підозрюваних провели співробітники Національної поліції, Цивільної гвардії і Податкової служби. В ході операції було заарештовано сім осіб.

🚩Desarticulada una banda dedicada a la producción de tabaco clandestino. Operaban desde #Córdoba y #Málaga donde se han intervenido 54.500 cajetillas que imitaban a las de una conocida marca.#SomosTuPolicía pic.twitter.com/I8y3vL68bS — Policía Nacional (@policia) January 20, 2020

Підпільна фабрика з виробництва цигарок розміщувалася у важкодоступному районі муніципалітету Седелья (провінція Малага), а склад - в Агілар-де-ла-Фронтера (провінція Кордоба). Під час обшуку знайшли 54 500 пачок сигарет із зображенням відомого бренду.

Підроблені тютюнові вироби поширювалися в Іспанії і на території інших країн Євросоюзу. У поліції розповіли, що операція проводилася на підставі оперативної інформації, отриманої в березні 2019 року.

Підозрюваним пред'явлені звинувачення в контрабанді акцизних товарів, злочині проти інтелектуальної власності і порушенні податкового законодавства.