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В Іспанії знайшли підпільну тютюнову фабрику: затримані громадяни України, Латвії та РФ

Понеділок, 20 січня 2020, 19:43

В Іспанії припинили діяльність злочинного угруповання, що займалося підпільним виробництвом сигарет в провінції Андалусія. Заарештовані громадяни України, Латвії та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті іспанської поліції.

Операцію з арешту підозрюваних провели співробітники Національної поліції, Цивільної гвардії і Податкової служби. В ході операції було заарештовано сім осіб.

Підпільна фабрика з виробництва цигарок розміщувалася у важкодоступному районі муніципалітету Седелья (провінція Малага), а склад - в Агілар-де-ла-Фронтера (провінція Кордоба). Під час обшуку знайшли 54 500 пачок сигарет із зображенням відомого бренду.

Підроблені тютюнові вироби поширювалися в Іспанії і на території інших країн Євросоюзу. У поліції розповіли, що операція проводилася на підставі оперативної інформації, отриманої в березні 2019 року.

Підозрюваним пред'явлені звинувачення в контрабанді акцизних товарів, злочині проти інтелектуальної власності і порушенні податкового законодавства.

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