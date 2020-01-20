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В Испании нашли подпольную табачную фабрику: задержаны граждане Украины, Латвии и РФ

Понедельник, 20 января 2020, 19:43

В Испании предотвращена деятельность преступной группировки, занимавшейся подпольным производством сигарет в провинции Андалусия. Арестованы граждане Украины, Латвии и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте испанской полиции.

Операцию по аресту подозреваемых провели сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогового агентства. В ходе операции было арестовано семь человек.

Подпольная фабрика по производству сигарет находилась в труднодоступном районе муниципалитета Седелья (провинция Малага), а склад - в Агилар-де-ла-Фронтера (провинция Кордоба). Во время обыска нашли 54 500 пачек сигарет с изображением известного бренда.

Поддельные табачные изделия распространялись в Испании и на территории Евросоюза. В полиции рассказали, что операция проводилась на основании оперативной информации, полученной в марте 2019 года.

Подозреваемым предъявлены обвинения в контрабанде акцизных товаров, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.

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Испания криминал
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