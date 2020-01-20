В Испании нашли подпольную табачную фабрику: задержаны граждане Украины, Латвии и РФ

В Испании предотвращена деятельность преступной группировки, занимавшейся подпольным производством сигарет в провинции Андалусия. Арестованы граждане Украины, Латвии и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте испанской полиции.

Операцию по аресту подозреваемых провели сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогового агентства. В ходе операции было арестовано семь человек.

🚩Desarticulada una banda dedicada a la producción de tabaco clandestino. Operaban desde #Córdoba y #Málaga donde se han intervenido 54.500 cajetillas que imitaban a las de una conocida marca.#SomosTuPolicía pic.twitter.com/I8y3vL68bS — Policía Nacional (@policia) January 20, 2020

Подпольная фабрика по производству сигарет находилась в труднодоступном районе муниципалитета Седелья (провинция Малага), а склад - в Агилар-де-ла-Фронтера (провинция Кордоба). Во время обыска нашли 54 500 пачек сигарет с изображением известного бренда.

Поддельные табачные изделия распространялись в Испании и на территории Евросоюза. В полиции рассказали, что операция проводилась на основании оперативной информации, полученной в марте 2019 года.

Подозреваемым предъявлены обвинения в контрабанде акцизных товаров, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.