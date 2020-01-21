Три ракети "Катюша" впали біля посольства США в Іраку

У вівторок вранці неподалік посольства США в Багдаді впали три ракети.

Кореспондентка BBC заявила, що в комплексі посольства США звучали сирени тривоги, повідомляє "Європейська правда".

Гучномовці наказали тим, хто всередині, негайно сховатися в укритті.

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“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

Поліція Іраку повідомила Reuters, що три ракети "Катюші" (неофіційна назва радянських реактивних систем залпового вогню БМ-8, БМ-13 та БМ-31) потрапили всередину "зеленої зони", де розміщуються урядові будівлі та іноземні диппредставництва.

Ракети були запущені з району Зафаранія за межами Багдада, повідомили джерела, додавши, що дві ракети впали безпосередньо біля посольства США, а одна за 100 метрів.

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Вдень 8 січня дві зенітні ракети впали в "зеленій зоні", через години після того, як Іран випустив більше десятка ракет по двом іракським військовим базам, де розміщуються американські війська.

Цей ракетний залп, у свою чергу, став помстою за удар безпілотників США 3 січня, який ліквідував у Іраку іранського генерала Кассема Сулеймані, що призвело до посилення напруженості в регіоні.