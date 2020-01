Три ракети "Катюша" впали біля посольства США в Іраку

У вівторок вранці неподалік посольства США в Багдаді впали три ракети.

Кореспондентка BBC заявила, що в комплексі посольства США звучали сирени тривоги, повідомляє "Європейська правда".

Гучномовці наказали тим, хто всередині, негайно сховатися в укритті.

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE