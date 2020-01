Три ракеты "Катюша" упали возле посольства США в Ираке

Во вторник утром неподалеку посольства США в Багдаде упали три ракеты.

Корреспондент BBC заявила, что в комплексе посольства США звучали сирены тревоги, сообщает "Европейская правда".

Громкоговорители приказали тем, кто внутри, немедленно спрятаться в укрытие.

#Breaking



“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE