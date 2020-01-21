Три ракеты "Катюша" упали возле посольства США в Ираке

Во вторник утром неподалеку посольства США в Багдаде упали три ракеты.

Корреспондент BBC заявила, что в комплексе посольства США звучали сирены тревоги, сообщает "Европейская правда".

Громкоговорители приказали тем, кто внутри, немедленно спрятаться в укрытие.

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“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

Полиция Ирака сообщила Reuters, что три ракеты "Катюши" (неофициальное название советских реактивных систем залпового огня БМ-8, БМ-13 и БМ-31) попали внутрь "зеленой зоны", где размещаются правительственные здания и иностранные диппредставительства.

Ракеты были запущены из района Зафарания за пределами Багдада, сообщили источники, добавив, что две ракеты упали непосредственно у посольства США, а одна в 100 метрах.

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Днем 8 января две зенитные ракеты упали в "зеленой зоне", спустя несколько часов после того, как Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, где размещаются американские войска.

Этот ракетный залп, в свою очередь, стал местью за удар беспилотников США 3 января, который ликвидировал в Ираке иранского генерала Кассема Сулеймани, что привело к усилению напряженности в регионе.