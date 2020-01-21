Уряд Британії програв голосування в Палаті лордів за угоду про Brexit

Уряд Британії зазнав своєї першої поразки з моменту дострокових виборів у грудні і програв голосування у Палаті лордів щодо угоди про вихід країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Члени верхньої палати британського парламенту 270 голосами за проти 229 підтримали заклики надати громадянам ЄС фізичний документ як доказ того, що вони мають право жити у Британії після її виходу з блоку.

Вони також проголосували за позбавлення міністрів права вирішувати, які рішення суду ЄС можуть бути проігноровані або скасовані судами і трибуналами Британії.

Уряд намагатиметься повернути ці положення, коли законопроєкт повернеться в Палату громад.

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Маючи більшість у 80 осіб, уряд буде впевнений, що доб'ється свого.

Законопроєкт про вихід з ЄС, який відкриває шлях для виходу Британії з блоку з угодою 31 січня, був схвалений депутатами на початку цього місяця без будь-яких змін.

Але, незважаючи на свою рішучу перемогу на грудневих загальних виборах, консерватори не мають більшості в Палаті лордів.

Будь-які зміни в законодавстві, внесені Палатою лордів, повинні повернутися в Палату громад для затвердження і все ще можуть бути скасовані.