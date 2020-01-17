Автоматичної депортації для громадян ЄС після Brexit не буде - британський уряд

Громадяни ЄС не будуть автоматично депортовані після виходу Великої Британії з блоку, навіть якщо вони не зможуть зареєструватися за встановленою схемою розміщення до крайнього терміну в 2021 році.

Про це заявили в британському уряді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Згідно зі схемою розміщення, громадяни ЄС, які проживають у Британії, можуть подати заявку на перебування в країні після Brexit.

На сьогодні число претендентів на цю схему досягло понад 2,7 мільйона. Близько 2,5 мільйонів громадян ЄС вже отримали повідомлення, що вони можуть жити і працювати у Великій Британії після Brexit.

Останній термін подачі заявки на участь у програмі - 30 червня 2021 року.

Координатор з питань Brexit Європейського парламенту Гі Верхофстадт також заявив, що уряд Британії надав йому запевнення в тому, що депортацій не буде.

За словами Верхофстадта, ті, хто пропустив крайній термін, все одно зможуть подати заявку після того, як "пояснять, чому це неможливо було зробити в рамках звичайних процедур". "Автоматичної депортації не буде", - додав він.