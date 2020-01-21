Вишеградська четвірка не має єдності щодо України - голова МЗС Чехії

У Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща) немає згоди щодо питання України.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми прагнемо партнерств, завдяки яким ми зможемо найкращим чином просувати інтереси нашої країни та наших громадян. Вишеград - лише одна з декількох головних платформ. Ми співпрацюємо з Австрією та Словаччиною в рамках так званого формату Славков, маємо стратегічне партнерство з Німеччиною і намагаємось відкрити нові шляхи співпраці з меншими країнами.

Ми також пропонуємо співпрацю Хорватії, країнам Балтії, а також Португалії. У межах V4 ми маємо згоду не щодо всього, наприклад, щодо України", - заявив міністр.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії НАТО-Україна на високому рівні через незгоду з українським освітнім законом.

Петршичек раніше обіцяв, що Чехія робитиме все можливе задля відновлення роботи Комісії.

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан заявляв, що на заваді прагнень України стати членом ЄС і НАТО стоятиме бажання Росії відновити старий порядок.

"Я не передбачаю їхнього членства в НАТО, і перспективи членства в ЄС – практично нульові", - заявляв Орбан.