Британія посилить тюремні строки для засуджених терористів

Велика Британія запровадить жорсткіші тюремні терміни для засуджених терористів і припинить практику дострокового звільнення в рамках серії заходів щодо посилення своєї реакції на тероризм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв внести зміни після теракту біля Лондонського мосту в листопаді. Тоді Усман Хан, засуджений терорист, який був достроково звільнений з в'язниці, убив двох людей.

У 2012 році Хана засудили як мінімум до восьми років тюремного ув'язнення з вимогою, щоб комісія з умовно-дострокового звільнення до звільнення оцінила його небезпеку для суспільства. Він був звільнений у грудні 2018 року без такої оцінки.

"Безглуздий теракт в рибному магазині в листопаді поставив нас перед деякими жорсткими істинами про те, як ми вирішуємо справи з засудженими за тероризм", - йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Пріті Патель.

Уряд, обраний у грудні, заявив, що протягом перших 100 днів введе нове антитерористичне законодавство, яке змусить небезпечних злочинців, засуджених до тривалого позбавлення волі, відбувати повні терміни тюремного ув'язнення.

Уряд заявив, що особам, засудженим за такі злочини, як підготовка терористичних актів або керівництво терористичною організацією, загрожує як мінімум 14 років тюремного ув'язнення.