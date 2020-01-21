Затонулий "Титанік" захистять міжурядовою угодою Британії і США

Залишки затонулого лайнера "Титанік" отримають міжнародний захист відповідно до договору між урядами США і Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міжнародна угода дає урядам право видавати або відмовляти у видачі ліцензій, що дозволяють в'їзд на місце катастрофи або вивезення артефактів.

Документ був підписаний, щоб забезпечити збереження і повагу місця останнього спочинку більше 1500 пасажирів і членів екіпажу.

Побудований в Белфасті, "Титанік" затонув в 1912 році під час свого першого рейсу з Саутгемптона після зіткнення з айсбергом у Північній Атлантиці.

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Підписаний Британією в 2003 році, договір набуває чинності після ратифікації держсекретарем США Майком Помпео в кінці 2019 року.

Затонуле судно раніше не було захищене окремим законодавством, оскільки воно знаходиться в міжнародних водах.

Корабель був в 1985 році на відстані приблизно 350 морських миль від узбережжя Ньюфаундленду.

Міжнародна угода про захист затонулого судна обговорювалася з 1986 року.