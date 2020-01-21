Затонувший "Титаник" защитят межправительственным соглашением Британии и США

Остатки затонувшего лайнера "Титаник" получат международную защиту в соответствии с договором между правительствами США и Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Международное соглашение дает правительствам право выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих доступ к месту катастрофы или вывоз артефактов.

Документ был подписан, чтобы обеспечить сохранение и уважение места последнего упокоения более 1500 пассажиров и членов экипажа.

Построенный в Белфасте "Титаник" затонул в 1912 году во время своего первого рейса из Саутгемптона после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике.

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Подписанный Британией в 2003 году договор вступает в силу после ратификации госсекретарем США Майком Помпео в конце 2019 года.

Затонувшее судно ранее не было защищено отдельным законодательством, поскольку оно находится в международных водах.

Корабль был в 1985 году на расстоянии примерно 350 морских миль от побережья Ньюфаундленда.

Международное соглашение о защите затонувшего судна обсуждалось с 1986 года.