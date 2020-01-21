Кількість жертв руйнівного шторму в Іспанії досягла чотирьох

Потужний шторм "Глорія", який накрив більшу частину Східної Іспанії, забрав життя щонайменше чотирьох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В понеділок від шторму найбільше постраждали регіон навколо Валенсії і Балеарські острови. Там спостерігалися підтоплення і сильний вітер.

Більше 30 провінцій Іспанії були приведені в стан підвищеної готовності. Пізніше шторм перемістився на південь Франції.

Синоптики називають шторм найсильнішим в регіоні з 1982 року.

Його жертвами стали четверо людей. Один чоловік загинув в провінції Авіла після того, як на нього обвалилася черепиця з даху будинку. Поблизу Валенсії від переохолодження померла бездомна жінка.

Крім того, одна людина загинула в автомобільній катастрофі на засніженій дорозі в районі Астурії, ще одну знайшли мертвою біля її будинку в місті Мойшан з ознаками переохолодження.

Іспанські синоптики в понеділок повідомили про вітер до 115 км / год і величезні хвилі на узбережжі Середземного моря.

Аеропорт Аліканте був змушений призупинити роботу, що призвело до скасування багатьох рейсів.