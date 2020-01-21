Число жертв разрушительного шторма в Испании достигло четырех

Мощный шторм "Глория", который накрыл большую часть Восточной Испании, унес жизни не менее четырех человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В понедельник от шторма больше всего пострадали регион вокруг Валенсии и Балеарские острова. Там наблюдались подтопления и сильный ветер.

Более 30 провинций Испании были приведены в состояние повышенной готовности. Позже шторм переместился на юг Франции.

Синоптики называют шторм сильнейшим в регионе с 1982 года.

Его жертвами стали четыре человека. Один человек погиб в провинции Авила после того, как на него обрушилась черепица с крыши дома. Вблизи Валенсии от переохлаждения умерла бездомная женщина.

Кроме того, один человек погиб в автомобильной катастрофе на заснеженной дороге в районе Астурии, еще одного нашли мертвым возле дома в городе Мойшан с признаками переохлаждения.

Испанские синоптики в понедельник сообщили о ветре до 115 км/ч и огромных волнах на побережье Средиземного моря.

Аэропорт Аликанте был вынужден приостановить работу, что привело к отмене многих рейсов.