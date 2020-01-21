Громадянин РФ намагався пронести в Естонію 130 тисяч євро у шкарпетках

В Естонії засудили громадянина РФ, який намагався пройти кордон, маючи при собі 130 тисяч євро, які він не задекларував.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

68-річного чоловіка затримали минулого року, коли він прибув через Нарвський прикордонний пункт з Російської Федерації на митну територію Європейського союзу. В ході митного контролю у нього виявили заховані в шкарпетки гроші на загальну суму 130 373,48 євро.

Згідно з естонським законодавством, через кордон ЄС можна провозити без декларації максимально до 10 000 євро готівкою. Починаючи з 10 000 євро гроші слід задекларувати. Тих, хто незаконно проносить через кордон готівку у великих розмірах, а саме понад 40 000 євро, притягують до кримінальної відповідальності.

Суд виніс росіянину покарання за контрабанду у вигляді 6-місячного тюремного ув'язнення, з якого до негайного відбування підлягає 15 днів, решту не стануть застосовувати, якщо він не скоїть під час призначеного йому випробувального терміну на один рік нового умисного злочину.

В якості додаткового покарання росіянина вислали з Естонії та відносно нього застосували заборону на в'їзд терміном на п'ять років.

За вироком суду у чоловіка конфіскували знайдені і вилучені під час його затримання 130 300 євро і 5200 рублів.