Гражданин РФ пытался пронести в Эстонию 130 тысяч евро в носках

В Эстонии осудили гражданина РФ, который пытался пройти границу, имея при себе незадекларированные 130 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

68-летний мужчину задержали в прошлом году, когда он прибыл через Нарвский погранпункт из Российской Федерации на таможенную территорию Европейского союза. В ходе таможенного контроля у него обнаружили спрятанные в носки деньги на общую сумму 130 373,48 евро.

Согласно эстонскому законодательству, через границу ЕС можно провозить без декларации максимально до 10 000 евро наличными. Начиная с 10 000 евро деньги следует задекларировать. Тех, кто незаконно проносит через границу наличные деньги в крупном размере, а именно свыше 40 000 евро, привлекаются к уголовной ответственности.

Суд вынес россиянину наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого к незамедлительному отбытию подлежит 15 дней, остальную часть не станут применять, если он не совершит во время назначенного ему испытательного срока на один год нового умышленного преступления.

В качестве дополнительного наказания россиянина выслали из Эстонии и в отношении него применили запрет на въезд сроком на пять лет.

По приговору суда у мужчины конфисковали найденные и изъятые во время его задержания 130 300 евро и 5200 рублей.