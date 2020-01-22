НАТО має посилити місію в Іраку - генсек

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що Альянс повинен посилити свої військові вишколи в Іраку для того, щоб його члени не поверталися до бою проти екстремістів "Ісламської держави".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Останніми днями Столтенберг провів переговори з вищими іракськими чиновниками та королем сусідньої Йорданії Абдуллою на тлі обережного оптимізму щодо того, що НАТО можуть дозволити відновити свою навчальну діяльність в Іраці найближчим часом.

"Нам потрібно зайти ґрунтовно і тренувати. Будувати все - від міністерства оборони, установ, командування та контролю, до підготовки сил. НАТО може це зробити. Ми вже це робимо, але можемо наростити масштаб", - сказав Столтенберг перед членами Європарламенту в Брюсселі у вівторок.

НАТО 2018 року вирішило розпочати навчальну місію в Іраку із залученням близько 500 військовослужбовців з метою нарощування збройних сил країни, щоб вони могли краще боротися з екстремістськими групами, такими як ІДІЛ.

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Але операція була припинена після того, як американський ракетний удар в аеропорту Багдада вбив генерала Ірану Кассема Сулеймані на початку цього місяця, і уряд Іраку вимагав, щоб іноземні війська покинули його територію. Коли напруга зростала, президент США Дональд Трамп наполягав на тому, що Альянс повинен робити більше в регіоні.

Однак серед європейських союзників і Канади є невелике бажання розміщати війська, навіть якщо Сполучені Штати є на сьогодні найбільшими та найвпливовішими з 29 країн-членів НАТО.

"Я твердо вірю, що якщо ми не будемо діяти зараз, ми можемо бути змушені повернутися до бою", - сказав він парламентарям. "Ми повинні не допустити, щоб це повторилося, і тому нам потрібно наростити деякий (безпековий) потенціал, щоб вони запобігли поверненню бойовиків "Ісламської держави".

"Якщо ми цього не зробимо, ми напевно матимемо велику проблему, і тоді ми можемо повернутися на 2-3 роки назад до великої бойової операції", - сказав Столтенберг.

Україна має намір підтримати зусилля НАТО зі зміцнення безпеки в Іраку і планує надіслати 20 військовослужбовців до місії Альянсу в Іраку після того, як вона відновить роботу.