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Помпео пояснив, чому підтримка України має значення для пересічного американця






Помпео пояснив, чому підтримка України має значення для пересічного американця

Четвер, 23 січня 2020, 08:35

Америка взяла на себе зобов’язання допомагати Києву в обмін на відмову від ядерної зброї, а також вважає Україну важливим торговим партнером.

Про це в інтерв’ю Bloomberg TV заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Держдепу.

На запитання, чому пересічним американцям слід турбуватися про те, що відбувається в Україні, Помпео відповів: "Україна перебуває на межі між демократією і тиранією у найсхідніших частинах Європи. Це нація, яка відмовилася від своєї ядерної зброї наприкінці "холодної війни", і Америка взяла на себе зобов’язання, яке говорило, що ми допоможемо їм у низці речей, щоб вони, все ж, могли бути забезпеченою, суверенною нацією".

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"Ми дбаємо про демократію скрізь", - каже держсекретар.

Він додав, що Україна є "величезним торговим партнером для Сполучених Штатів Америки".

"Америка має низку інтересів щодо України, і я думаю, що рівень ресурсів, які ми туди виділили, відображає цей рівень зацікавленості", - підкреслив очільник Держдепартаменту.

Помпео також підтвердив, що найближчим часом планує відвідати Україну. 

Повідомлялося, що Помпео здійснить візит до Києва 30 січня. 

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