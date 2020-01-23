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Помпео объяснил, почему поддержка Украины имеет значение для рядового американца






Помпео объяснил, почему поддержка Украины имеет значение для рядового американца

Четверг, 23 января 2020, 08:35

Америка взяла на себя обязательства помогать Киеву в обмен на отказ от ядерного оружия, а также считает Украину важным торговым партнером.

Об этом в интервью Bloomberg TV заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Госдепа.

На вопрос, почему рядовым американцам следует беспокоиться о том, что происходит в Украине, Помпео ответил: "Украина находится на грани между демократией и тиранией в самых восточных частях Европы. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце "холодной войны", и Америка взяла на себя обязательства, которое говорило, что мы поможем им в ряде вещей, чтобы они, все же, могли быть обеспеченной, суверенной нацией".

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"Мы заботимся о демократии везде", - говорит госсекретарь.

Он добавил, что Украина является "огромным торговым партнером для Соединенных Штатов Америки".

"Америка имеет ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы туда выделили, отражает этот уровень заинтересованности", - подчеркнул глава Госдепартамента.

Помпео также подтвердил, что в ближайшее время планирует посетить Украину.

Сообщалось, что Помпео осуществит визит в Киев 30 января.

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