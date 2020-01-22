Візит Помпео в Україну запланований на 30 січня - ЗМІ

Державний секретар США Майк Помпео, як очікується, здійснить візит до Києва 30 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише білоруське бюро "Радіо Свобода" з посиланням на розсилку Держдепу.

"Майк Помпео відвідає Лондон 29-30 січня, потім буде в Києві 30 січня і 1 лютого звідти приїде до Мінська, де буде менше ніж день, і 1-2 лютого полетить до Нур-Султана, 2-3 лютого буде в Ташкенті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 січня президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з Помпео узгодив подальший графік двосторонніх контактів між Києвом та Вашингтоном на найвищому рівні, насамперед візит Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня.

Як відомо, 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід, а держсекретар Майк Помпео відклав поїздку до України та інших країн Європи і Центральної Азії.