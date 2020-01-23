Частка відновлюваної енергії в ЄС досягла 18%
Четвер, 23 січня 2020, 12:52
У 2018 році частка енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому споживанні енергії у ЄС досягла 18%. Роком раніше - у 2017-му - вона становила 17,5%.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковані 23 січня дані Євростату.
Показник 2018 року у понад два рази перевищує показник станом на 2004 рік, який тоді був на рівні 8,5%.
Мета ЄС - досягти 20% до 2020 року, і 12 країн-членів вже досягли їх на національному рівні. Найвищу частку має Швеція - 54,6%, а найнижчу - Нідерланди - 7,4%.
Як відомо, у найближчі роки Україна як асоційований партнер ЄС через Енергетичне співтовариство буде зобов’язана імплементувати основні норми Четвертого енергетичного пакета.
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