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У Німеччині громадянина РФ засудили на 5 років за планування теракту

П'ятниця, 24 січня 2020, 13:27

Берлінський суд у п'ятницю засудив 32-річного ісламіста до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці за планування серйозного теракту з використанням вибухівки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Чоловік, ідентифікований тільки як Магомед-Алі С. згідно з німецькими законами про недоторканність приватного життя, імовірно мав намір вчинити напад на торговий центр.

С., родом з російської республіки Дагестан, належав до того ж берлінського кола, що і Аніс Амрі, туніський терорист, який здійснив напад на вантажівці на різдвяному ярмарку на площі Брейдшайдплатц в столиці Німеччини в 2016 році, убивши 12 осіб.

Амрі, який пізніше був застрелений поліцією в Італії, на думку прокурорів, був причетний до планів нападу на торговий центр.

С., який приїхав до Німеччини в якості прохача притулку в 2011 році, був заарештований в серпні 2018 року, а суд над ним почався в середині травня 2019 року. Повідомляється, що він зізнався у своїй лояльності терористичному угрупованню "Ісламська держава".

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Німеччина тероризм
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