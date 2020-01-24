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В Германии гражданина РФ осудили на 5 лет за планирование теракта

Пятница, 24 января 2020, 13:27

Берлинский суд в пятницу приговорил 32-летнего исламиста к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы за планирование серьезного теракта с использованием взрывчатки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мужчина, идентифицированный только как Магомед-Али С. согласно немецким законам о неприкосновенности частной жизни, предположительно намеревался совершить нападение на торговый центр.

С., родом из российской республики Дагестан, принадлежал к тому же берлинскому круга, что и Анис Амри, тунисский террорист, который совершил нападение на грузовике на рождественской ярмарке на площади Брейдшайдплатц в столице Германии в 2016 году, убив 12 человек.

Амри, который позже был застрелен полицией в Италии, по мнению прокуроров, был причастен к планам нападения на торговый центр.

С., который приехал в Германию в качестве просителя убежища в 2011 году, был арестован в августе 2018 года, а суд над ним начался в середине мая 2019 года. Сообщается, что он признался в своей лояльности террористической группировке "Исламское государство".

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Германия терроризм
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