В уряді виступили за долучення України до участі в Європейській зеленій угоді

Віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба очолив створену урядом міжвідомчу групу з координування подолання наслідків зміни клімату в рамках Європейської зеленої угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Євроінтеграційний портал.

"Україна має долучитися до формування Європейської зеленої угоди як повноцінний гравець і стати невід’ємною частиною європейської політики у цій сфері. Для українців це означатиме енергетичну безпеку, чисте довкілля, справедливу економіку та зрештою нижчі платіжки за енергію", – сказав віцепрем'єр.

За його словами, Україна має всі складові успіху для участі у Європейській зеленій угоді: динамічний ринок відновлюваної енергетики, інфраструктуру для транспортування альтернативних енергоносіїв, великі європейські амбіції нового уряду і готовність зробити їх дійсністю.

Міжвідомча група координуватиме процеси та рішення, що стосуються подолання наслідків зміни клімату та взаємодії України з Європейською комісією з цих питань.

Наступного тижня на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі будуть обговорювати, зокрема, і питання співпраці за Європейською зеленою угодою.

"Українська сторона пропонує започаткувати кліматичний діалог високого рівня" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європейська зелена угода – це магістральний напрям реформ Європейського Союзу на наступні десятиріччя. Йдеться про комплексні зміни в економіці, енергетиці, транспорті, сільському господарстві, індустріальному виробництві та інших сферах.