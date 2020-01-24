В правительстве выступили за присоединение Украины к Европейскому зеленому соглашению

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба возглавил созданную правительством межведомственную группу по координации преодоления последствий изменения климата в рамках Европейского зеленого соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евроинтеграционный портал.

"Украина должна присоединиться к формированию Европейского зеленого соглашения как полноценный игрок и стать неотъемлемой частью европейской политики в этой сфере. Для украинцев это будет означать энергетическую безопасность, чистую окружающую среду, справедливую экономику и в конце концов более низкие платежки за энергию", - сказал вице-премьер.

По его словам, у Украины есть все составляющие успеха для участия в Европейском зеленом соглашении: динамичный рынок возобновляемой энергетики, инфраструктуру для транспортировки альтернативных энергоносителей, большие европейские амбиции нового правительства и готовность сделать их реальностью.

Межведомственная группа будет координировать процессы и решения, касающиеся преодоления последствий изменения климата и взаимодействия Украины с Европейской комиссией по этим вопросам.

На следующей неделе на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе будут обсуждать, в частности, и вопросы сотрудничества по Европейской зеленой соглашением.

"Украинская сторона предлагает провести климатический диалог высокого уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейское зеленое соглашение - это магистральное направление реформ Европейского Союза на следующие десятилетия. Речь идет о комплексных изменениях в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, промышленном производстве и других сферах.