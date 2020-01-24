SkyUp відкриває рейси до Греції з 5 міст України

Український авіаперевізник SkyUp Airlines відкрив продаж квитків на сім регулярних маршрутів з п’яти міст України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформували в пресслужбі компанії.

Рейси виконуватимуться на грецькі курорти Іракліон (острів Крит), Корфу і Закінф. Всі рейси будуть мати статус регулярних, повідомили avianews.com в SkyUp. Шість із них повністю нові, вони не виконувалися авіакомпанією раніше - за винятком лінії Київ-Іракліон.

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З Києва рейси виконуватимуться до Іракліона, Корфу та Закінфа.

З Києва до Іракліона рейси запускаються 25 квітня та спочатку здійснюватимуться щосуботи та щонеділі. З 26 травня рейси здійснюватимуться щовівторка, щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі. Вартість квитка в один бік із багажем складе від 3,3 тис. грн.

З 30 травня з Києва стартують рейси на острів Корфу, вони виконуватимуться щосуботи. Вартість квитка - від 3,4 тис. грн. З 31 травня стартують рейси до острова Закінф, вони виконуватимуться щонеділі, вартість квитка - від 3,4 тис. грн.

З регіональних аеропортів Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова рейси виконуватимуться лише до Іракліона.

Зі Львова вони стартують з 2 травня щосереди та щосуботи, вартість квитка - від 3,3 тис. грн.

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Із Запоріжжя рейси стартують 3 травня щонеділі, з 28 травня - щочетверга та щонеділі. Вартість квитка - від 3,2 тис. грн.

З Одеси польоти почнуться з 19 травня і виконуватимуться щовівторка. Вартість квитка - від 3,4 тис. грн.

З Харкова рейси стартують з 2 травня і виконуватимуться щосуботи, з 27 травня - щосереди та щосуботи. Вартість квитка - від 3,7 тис. грн.